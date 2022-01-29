يستضيف ستاد أحمدو أهيدجو مباراة منتظرة بين مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

تأهل المنتخب المصري من المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث حصد 6 نقاط من انتصارين على غينيا بيساو والسودان، فيما خسر من نيجيريا، وفي دور الـ16 نجح الفراعنة في تخطي كوت ديفوار بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، صعد منتخب المغرب من على صدارة المجموعة الثالة برصيد 7 نقاط، وفاز على مالاوي بهدفين مقابل هدف في ثمن النهائي.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

ما هو موعد مباراة مصر والمغرب؟

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 هو يوم الأحد 30 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الدار البيضاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر والمغرب على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - المغرب الأحد 30 يناير 2022،

17:00 مصر، 16:00 المغرب beIN SPORTS HD MAX 1, 2 أحمدو أهيدجو

كيف تتابع مباراة مصر والمغرب عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر والمغرب عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.