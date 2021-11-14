ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون الإياب في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحل منتخب الجابون ضيفًا على منتخب مصر في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022.

تعادل المنتخب المصري مع أنجولا في الجولة السابقة، وضمن التأهل عن المجموعة بعد وصوله للنقطة 11 بفارق 4 نقاط عن الجابون التي فازت على ليبيا في الجولة الماضية أيضًا.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر والجابون؟

ما هو موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 هو الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون؟

أعلنت شبكة قنوات OnTime Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر والجابون على شاشتها.

وإذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، يوفر موقع جول البث مباشر للمباريات، وعادةً ما يبدأ قبل انطلاقها بنصف ساعة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والجابون؟

تتواجد قنوات OnTime Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي: