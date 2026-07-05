يستضيف ملعب بي سي بليس في فانكوفر الكندية مواجهة تجمع بين منتخب سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

سويسرا نجحت في الفوز على على الجزائر في دور الـ 32 لتصل إلى هذا الدور، بينما فازت كولومبيا بهدف نظيف على غانا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق علي سعيد الكعبي وbeIN Max 4 بتعليق محمد بركات لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD علي سعيد الكعبي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 محمد بركات

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة سويسرا ضد كولومبيا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مورات ياكين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب نيستور لورينزو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سويسرا وكولومبيا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين سويسرا وكولومبيا في المباريات الأخيرة