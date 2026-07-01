يستضيف ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية مواجهة تجمع بين سويسرا والجزائر ضمن منافسات الجولة 32 من كأس العالم 2026.
سويسرا وصلت لدور الـ 32 في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على كندا والبوسنة بجانب التعادل مع قطر.
أما الجزائر، فرغم الخسارة أمام الأرجنتين في الجولة الأولى انتصرت على الأردن ثم تعادلت مع النمسا.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟
موعد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "بي سي بيليس" في مدينة فانكوفر الكندية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.
ما القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق حفيظ دراجي وbeIN Max 3 بتعليق أحمد البلوشي لبث المواجهة
كيف تشاهد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|TOD
|حفيظ دراجي
|beIN 4K HDR
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|أحمد البلوشي