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لومن فيلد
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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
بلجيكا ضد السنغال
بلجيكا
السنغال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية مواجهة تجمع بين بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

بلجيكا تصدرت المجموعة السابعة بعد تعادلين أمام مصر وإيران وانتصار على نيوزيلاندا.

أما السنغال، فنجحت في تجاوز مرحلة المجموعات بين أفضل ثوالث، رغم الخسارة أمام فرنسا والنرويج لكن الفوز بخماسية على العراق كان كافيًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الأربعاء 1 يوليو 2026 على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2  وbeIN Max 4 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة
TOD
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4

التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا والسنغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بلجيكا ضد السنغال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رودي جارسيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بابي ثياو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بلجيكا والسنغال في المباريات الأخيرة

بلجيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
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