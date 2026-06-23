الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
منتخب ألمانيا يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام الإكوادور وقد ضمن المانشافت صدارة مجموعتهم في البطولة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة
كيف تشاهد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|-
|beIN Max 1
|TOD