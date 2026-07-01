يستهل منتخب مصر مشواره الافتتاحي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا على ملعب دالاس.

منتخب مصر تأهل وصيفًا لمجموعته خلف بلجيكا، ليضرب موعدًا مع أستراليا التي حلت في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "إي تي أند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر عرب سات التردد 10850 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة المعلق TOD علي محمد علي beIN 4K HDR beIN FIFA WORLD CUP beIN Max 1 beIN Max 3 علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة أستراليا ضد مصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توني بوبوفيتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أستراليا ومصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين أستراليا ومصر في المباريات الأخيرة