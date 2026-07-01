يستهل منتخب مصر مشواره الافتتاحي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا على ملعب دالاس.
منتخب مصر تأهل وصيفًا لمجموعته خلف بلجيكا، ليضرب موعدًا مع أستراليا التي حلت في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟
موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "إي تي أند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.
ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟
يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|عرب سات
|التردد
|10850
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
كيف تشاهد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|TOD
|علي محمد علي
|beIN 4K HDR
|beIN FIFA WORLD CUP
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|علي سعيد الكعبي