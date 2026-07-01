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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
مصر
أستراليا ضد مصر
أستراليا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستهل منتخب مصر مشواره الافتتاحي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا على ملعب دالاس.

منتخب مصر تأهل وصيفًا لمجموعته خلف بلجيكا، ليضرب موعدًا مع أستراليا التي حلت في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "إي تي أند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي  وbeIN Max 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعلي محمد علي
beIN 4K HDR
beIN FIFA WORLD CUP
beIN Max 1
beIN Max 3علي سعيد الكعبي

التشكيل المتوقع لمباراة أستراليا ومصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة أستراليا ضد مصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توني بوبوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أستراليا ومصر في المباريات الأخيرة

أستراليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين أستراليا ومصر في المباريات الأخيرة

أستراليا

المباراة الأخيرة

مصر

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1
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