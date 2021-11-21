ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والقارة الصفراء نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي سيجمع بين الهلال ونادي بوهانج ستيلرز في ستاد الملك فهد الدولي.

بدأ الزعيم مشواره في البطولة في المجموعة الأولى، وتأهل كأحد أفضل الثواني خلف نادي استقلول الطاجيكي.

تخطى الهلال اسقلال الإيراني في دور 16، ثم بيرسبوليس في ربع النهائي، وذلك قبل أن يصعد من نصف النهائي على يد الجار والغريم التقليدي النصر.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز

لكن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟ الإجابة تجدها هنا..

ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

حدد الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليكون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، الموافق 18 ربيع الثاني 1443.

ومن المنتظر أن يستضيف استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، النهائي المنتظر بين الهلال وبوهانج، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،





18 ربيع ثاني 1442،





19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC 7 HD

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

كيف تشاهد نهائي دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت؟

لا تتواجد قنوات SSC فقط على الأقمار الصناعية، بل يمكنك أيضًا مشاهدتها عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانج، حيث يمكنك مشاهدتها عبر خدمة البث المباشر من موقع جول أو موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.