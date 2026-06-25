الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب السعودية يواصل مشواره القوي في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام كاب فيردي بهدف تحقيق الفوز وضمان التأهل حتى لو من خانة الثوالث.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 8 إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي سعيد الكعبي beIN Max 3 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026

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نتائج المنتخب السعودي وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

ترتيب المنتخب السعودي وكاب فيردي في مجموعات كأس العالم 2026