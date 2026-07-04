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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
المكسيك ضد إنجلترا
المكسيك
إنجلترا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مواجهة قوية للغاية ستجمع كلًا من المكسيك وإنجلترا لحساب دور الـ16 من كاس العالم 2026.

المكسيك تخطت عقبة الإكوادور بثنائية نظيفة، وضربت موعدًا مع إنجلترا التي تخطت بدورها الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الإثنين 6 يوليو 2026 على ملعب "أزتيكا".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
أزتيكا

ما القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق حفيظ دراجي  وbeIN Max 4 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODحفيظ دراجي
beIN 4K HDR
 
beIN Max 2
beIN Max 4خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة المكسيك ضد إنجلترا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • خافيير أجيري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المكسيك وإنجلترا في المباريات الأخيرة

المكسيك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين المكسيك وإنجلترا في المباريات الأخيرة

المكسيك

آخر مباراتان

إنجلترا

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
1/2
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