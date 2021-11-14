ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على فيتنام في الجولة السادسة من الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

لم يخسر الأخضر في المرحلة الثالثةمن التصفيات،وفاز في جميع مبارياته باستثناء اللقاء الأخير الذي تعادل فيه سلبيًا مع أستراليا، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

منتخب فيتنام هو أخير المجموعة بصفرٍ من النقاط، حيث خسر مبارياته الخمس في هذ المرحلة من التصفيات.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في الجولة السادسة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية وفيتنام؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022 هو يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وفيتنام.

كيف تشاهد مباراة السعودية وفيتنام عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فيتنام - السعودية الثلاثاء 16 نوفمبر 2021،

14:00 السعودية، 13:00 مصر SSC ماي دينه

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..