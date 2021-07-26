تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد منتخب البرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي آخر مبارياته في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء القادم 28 يوليو 2021، وستكون ضد منتخب البرازيل المرشح بقوة للعودة بالذهبية للمرة الثانية على التوالي.

خسر الأخضر الأولمبي في أولى مبارياته في الأولمبياد من كوت ديفوار بهدفين لهدف، ورغم التألق في المباراة الثانية وإحراج المنتخب الألماني، خسر بثلاثة أهدافٍ لهدفين وودع الألعاب الأولمبية الصيفية مبكرًا.

ورغم خروج المنتخب السعودي الأولمبي، من المنتظر أن يقاتل لاعبوه على الفوز بكل قوة كما حدث في مباراة ألمانيا، فالانتصار سيكون تاريخي ليس فقط لصقور المملكة بل لكل العرب.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو، وكيف يمكنك متابعتها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وتذاع منافسات جميع الألعاب عبر شاشتها.

ستكون القناة الناقلة لمباراة السعودية والبرزيل هي beIN SPORTS XTRA 2، والتي أذيعت عليها مباراتي الأخضر السابقتين.

المباراة القنوات الناقلة السعودية - البرازيل beIN SPORTS XTRA 2

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل؟

يمكنك مشاهدة القناة الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل beIN SPORTS XTRA 2 بدون تشفير، وستجدها على أكثر من قمر صناعي.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS XTRA 1, 2 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10850 أفقي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 12604 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة السعودية والبرازيل عبر الإنترنت؟

إذا كنت أحد مشتركي بي إن سبورت، فيمكنك مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة بي إن كونكت التي تتيحها لمستخدميها.

أما إذا لم تكن مشتركًا، فيمكنك متابعة البث الكتابي المباشر لمباراة السعودية والبرازيل عبر موقع جول، والذي سيستعرض جميع كواليس المباراة لحظة بلحظة.