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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرتغال ضد كرواتيا
البرتغال
كرواتيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية مواجهة تجمع بين البرتغال وكرواتيا ضمن منافسات الجولة 32 من كأس العالم 2026.

البرتغال وصلت لدور الـ 32 وصيفة للمجموعة الحادية عشر خلف كولومبيا من تعادلين مع الكونغو وكولومبيا وفوز على أوزباكستان.

أما كرواتيا، فجاءت في المركز الثاني خلف إنجلترا في المجموعة الأخيرة بعد خسارة من الإنجليز وفوز على غانا وبنما.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
بي إم أو فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2  بتعليق حسن العيدروس وbeIN Max 4 بتعليق محمد المبروكي لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TODحسن العيدروس
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4محمد المبروكي

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد كرواتيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • زلاتكو داليتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال وكرواتيا في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كرواتيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين البرتغال وكرواتيا في المباريات الأخيرة

البرتغال

آخر 5 مباريات

كرواتيا

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5
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