مواجهة قوية للغاية وكلاسيكية ستجمع كلًا من إسبانيا والبرتغال لحساب دور الـ16 من كاس العالم 2026.
إسبانيا تخطت عقبة النمسا بثلاثية نظيفة، وضربت موعدًا مع البرتغال التي تخطت بدورها كرواتيا في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟
موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الإثنين 6 يوليو 2026 على ملعب "دالاس".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق عصام الشوالي وbeIN Max 3 بتعليق حسن العيدروس.
كيف تشاهد مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|TOD
|عصام الشوالي
|beIN 4K HDR
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|حسن العيدروس