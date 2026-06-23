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هارد روك
team-logoالبرازيل
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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسكتلندا ضد البرازيل
إسكتلندا
البرازيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب البرازيل يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام اسكتلندا بهدف تأمين صدارة المجموعة في كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 3
هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 4  لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDR-
beIN Max 4
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسكتلندا ضد البرازيل

إسكتلنداHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestالبرازيل
1
أنجوس جان
5
جرانت هانلي
13
جاك هيندري
3
أندرو روبرتسون
22
ناتان باترسون
4
سكوت مكتوميناي
11
ريان كريستي
19
لويس فيرجسون
7
جون ماكجين
17
بن دوك
10
تشي أدامز
1
أليسون بيكر
4
ماركوينيوس
3
جابرييل
13
دانيلو
16
دوجلاس سانتوس
7
فينيسيوس جونيور
20
لوكاس باكيتا
26
رايان
5
كاسيميرو
8
برونو جيمارايش
9
ماتيوس كونيا

4-2-3-1

البرازيلAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستيف كلارك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج البرازيل واسكتلندا في المباريات الأخيرة

إسكتلندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين البرازيل واسكتلندا في المباريات الأخيرة

إسكتلندا

المباراة الأخيرة

البرازيل

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب البرازيل واسكتلندا في مجموعات كأس العالم 2026

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