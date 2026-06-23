الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب البرازيل يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام اسكتلندا بهدف تأمين صدارة المجموعة في كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "هارد روك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 3 هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 4 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR - beIN Max 4 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 11 رافينيا

نتائج البرازيل واسكتلندا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين البرازيل واسكتلندا في المباريات الأخيرة

إسكتلندا المباراة الأخيرة البرازيل 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار البرازيل 2 - 0 إسكتلندا 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب البرازيل واسكتلندا في مجموعات كأس العالم 2026