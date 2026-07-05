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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية مواجهة تجمع بين منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

مصر تلعب في دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1934، إلا أنّها المرة الأولى التي يتجاوز دور إقصائي في التاريخ، وذلك بعد الفوز على أستراليا.

أما الأرجنتين، فواجهت صعوبة في التغلب على كابو فيردي في دور الـ 32 وانتهت المباراة 3-2 بعد الوصول لأشواط إضافية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بتعليق خليل البلوشي لبث المواجهة.

كما أنّ المباراة منقولة على beIN FIFA WORLD CUP المجانية المفتوحة.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعلي محمد علي
beIN 4K HDR
beIN FIFA WORLD CUP
beIN Max 1
beIN Max 3خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد مصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين ومصر في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين ومصر في المباريات الأخيرة

الأرجنتين

المباراة الأخيرة

مصر

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1
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