يستضيف ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية مواجهة تجمع بين منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.
مصر تلعب في دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1934، إلا أنّها المرة الأولى التي يتجاوز دور إقصائي في التاريخ، وذلك بعد الفوز على أستراليا.
أما الأرجنتين، فواجهت صعوبة في التغلب على كابو فيردي في دور الـ 32 وانتهت المباراة 3-2 بعد الوصول لأشواط إضافية.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟
موعد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بتعليق خليل البلوشي لبث المواجهة.
كما أنّ المباراة منقولة على beIN FIFA WORLD CUP المجانية المفتوحة.
ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟
يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|عرب سات
|التردد
|10850
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
كيف تشاهد مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|TOD
|علي محمد علي
|beIN 4K HDR
|beIN FIFA WORLD CUP
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|خليل البلوشي