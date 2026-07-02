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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين ضد كاب فيردي
الأرجنتين
كاب فيردي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستهل منتخب الأرجنتين مشواره في الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026 بمواجهة كاب فيردي على ملعب ميامي.

منتخب الأرجنتين تأهل وصيفًا لمجموعته، ليضرب موعدًا مع كاب فيردي التي حلت في المركز الثاني خلف إسبانيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح السبت 4 يوليو 2026 على ملعب "ميامي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق عصام الشوالي  وbeIN Max 4 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعصام الشوالي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد كاب فيردي

الأرجنتينHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestكاب فيردي
23
إيميليانو مارتينيز
26
ناهويل مولينا
13
كريستيان روميرو
6
ليساندرو مارتينيز
25
فاكوندو ميدينا
16
تياجو ألمادا
20
أليكسيس ماك اليستير
24
إنزو فرنانديز
7
رودريجو دي بول
22
لاوتارو مارتينيز
10
ليونيل ميسي
1
دياس فوزينيا
13
سيدني لوبيز كابرال
3
ديني إديلسون
22
ستيفين موريارا
4
روبرتو لوبيز
14
ديروي دوارتي
6
كيفن لينيني
20
ريان مينديز
7
جوفان كابرال
10
جاميرو مونتيرو
19
دايلون ليفرامينتو

4-1-4-1

كاب فيرديAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بوبيستا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

كاب فيردي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

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