القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وتردد القناة المفتوحة

يستضيف ملعب مركب محمد الخامس، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري، والوداد الرياضي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي وصل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وهذه المرة على حساب وفاق سطيف بعد الفوز 6-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

أما الوداد فيعود للمشاركة في النهائي بعد نسخة 2018-2019 والتي خسرها لصالح الترجي التونسي.

وتجاوز الوداد عقبة بترو أتلتيكو في نصف النهائي، إذ فاز ذهابًا 3-1 وتعادل إيابًا 1-1.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الوداد الإثنين 30 مايو 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 3

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الثالثة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

تمتلك القناة الرياضية المغربية على النايل سات، حقوق بث مباريات الفرق المغربية المشاركة في البطولات الإفريقية على أرضها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة عبر شاشتها على قمر النايل سات، بالمجان.

تردد القناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

يمكن استقبال القناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على قمر نايل سات عبر التردد التالي: 11476، باستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500.