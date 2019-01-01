القمة 118 - خروج محمود علاء مصابًا أمام الأهلي

مدافع الزمالك لم يستطع استكمال الشوط الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت القمة 118 تغيير اضطراري مبكر للزمالك بخروج مدافعه محمود علاء، بعدما تعرض للإصابة.

اللاعب ظهر في الدقائق الأولى للمباراة في حالة من عدم الاتزان، حيث سقط في العشرين دقيقة الأولى بمفرده قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 33 كان آخر الالتحامات الفضائية بين علاء ورامي ربيعة؛ مدافع الشياطين الحمر، في إحدى الركلات الحرة، سقط بعدها مدافع الفارس الأبيض.

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ولم تنجح محاولات الجهاز الطبي للزمالك في إسعاف محمود علاء بالملعب، ليخرج محمولًا على عربة الإسعاف.

واضطر خالد جلال؛ المدير الفني للزمالك، للدفع بمحمود حمدي "الونش" بدلًا من علاء في الدقيقة 39.

يذكر أن المباراة تعد تحصل حاصل، حيث حسم الأهلي اللقب لصالحه بـ77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.