قبل القمة - الأهلي يستعيد أيمن أشرف وسعد سمير والشناوي

الأهلي والزمالك في مباراة مؤثرة على صاحب الصدارة في 30 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكدت جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير؛ لاعبي الأهلي المصري، لخوض لقاء الأحمر المقبل أمام الزمالك، بعد اكتمال شفائهم من الإصابات.

المارد الأحمر يستعد لملاقاة غريمه التقليدي في 30 من مارس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وشارك أشرف وسمير اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث تخلص سعد من الإجهاد العضلي، بعد أداء تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية.

بينما تخلص أشرف من كدمة الظهر، التي تعرض لها خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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في الإطار نفسه، شارك الحارس الشناوي في تدريبات الكرة اليوم، بعدما أدى جلسة تأهيل في الجيم أعقبها بتدريبات جري حول الملعب.

وكان الحارس قد خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، حيث عانى من إصابة في كاحل القدم.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك، صاحب الصدارة.