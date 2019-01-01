القضاء الإداري المصري يلغي قرارات اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور

محكمة القضاء الإداري تلغي قرارات اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عامين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر بإلغاء جميع قرارات اللجنة الأولمبية المصري بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، والذي أشاد بالحكم وأكد أن قرار إيقاف مرتضى منصور كان يعد قرارًا تسفيًا.

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وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عامين من الظهور في المدرجات أو التوقيع على المكاتبات.

ونشر الموقع الإلكتروني لنادي الزمالك بيانًا خاصًا للتعليق على الحكم، وأكد من خلاله أن القرار من البداية كان لتخليص حسابات شخصية.

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وكتب النادي في البيان: "يعد قرار محكمة القضاء الإداري تأكيدا أن هذه القرارات كانت تصفية حسابات شخصية من رئيس اللجنة الاوليمبية انساق لها رؤساء الاتحادات وأنها كانت قرارات تعسفية وانتقامية ضد نادي الزمالك ورئيسه المستشار مرتضي منصور".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي وبرصيد 57 نقطة.