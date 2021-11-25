القصة كاملة.. واندا تكشف حقيقة خيانة إيكاردي لها

روّت واندا نارا قصة الخلاف الذي حدث بينها وبين زوجها ماورو إيكاردي وكاد أن يؤدي إلى انفصالهما، مشيرة إلى أنها "بالغت" بعض الشيء في رد فعلها تجاه الأمر.

وكانت واندا قد نشرت حالة عبر إنستجرام أعلنت فيها الانفصال عن إيكاردي بعد اكتشاف خيانته لها مع عرضة أرجنتينية تُدعى تشاينا سواريز، وبعد مجموعة من التقلبات، أعلنت عودة العلاقة بينهما.

وفي وقت سابق، أكدت واندا على أن نجم باريس سان جيرمان هددها باعتزال كرة القدم حال أن تركته، قبل أن تنصلح الأمور بينهما في نهاية المطاف.

ما هي قصة خيانة إيكاردي لواندا؟

وقالت واندا في حوار صحفي مطول "طلبت مني فتاة تنظم الحفلات صورة، استعملت هاتف ماورو لأجد لقطات شاشة لمحادثة بينه وبين شخصية مشهورة".

كما أضافت "لم أكن صديقة لتشاينا سواريز، ربطتني علاقة ودية معها، ألقيت اللوم عليها ولكن مما رأيت بعد ذلك، لم يكن لدي شيئًا ضدها".

وتابعت "أول ما حدث لي بعد رؤية هذه المحادثات كان الغضب العارم ولا شيء غيره، لذلك قمت برفع الحالة على إنستجرام".

ماذا فعل إيكاردي لعودة العلاقات مع واندا؟

وواصلت واندا "قالوا أشياء كثيرة في الصحف، لقد رأيت بالفعل قصة عن لقاء في إبيزا، لكن لا شيء من هذا كان حقيقيًا".

"أخبرني ماورو أنه التقى بتشاينا بالفعل في باريس، وأخبرني أنه لم يحدث شيء بينهما، لكن بالنسبة لي كان يمكن أن يحدث أي شيء."

وأردفت "أخبرني ماورو كل ما حدث وشعرت بالأسف بشدة في عينيه، لقد اعتبر أن هذا أكبر خطأ في حياته، قدرت ذلك وانتهت القصة".

ما دور ماكسي لوبيز في هذه القضية؟

ماكسي لوبيز هو صديق واندا السابق وتركته من أجل إيكاردي، وبدأ اسمه يتردد كثيرًا حول أنه استغل قصة الخيانة للاقتراب من واندا مجددًا.

واندا بدورها قالت هنا "ما آلمني حقًا كان ما قاله ماكسي لوبيز أنه لا يمكنه رؤية أولاده، بينما كانت الحقيقة أنه فعل".

وأتمت "في يوم قال لي ماذا يمكنني أن أفعل؟، بالنسبة لي يمكنني أن أقلب الصفحة بنجاح".

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