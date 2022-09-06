القصة الكاملة .. جريزمان والدقيقة 63 وحل النزاع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وضع غير مريح للمهاجم الفرنسي والنادي الكتالوني

تصدرت أزمة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الصورة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بسبب تعقد موقفه بين ريال مدريد وبرشلونة.

اللاعب ظهر في 4 مباريات خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني مع أتلتيكو، ولم تصل أي مشاركة له إلى 30 دقيقة، حيث لعب 28 دقيقة مرتين ضد خيتافي وفياريال، و26 دقيقة أمام فالنسيا و27 أمام ريال سوسييداد.

وتتأكد بذلك الأنباء على أن المدرب دييجو سيميوني يتجنب إشراكه لمدة نصف ساعة، لوجود بند جزائي بعقد إعارة اللاعب من برشلونة، يجبر أتلتيكو على شراء الفرنسي بشكل كامل في حالة وصوله لهذه المدة.

التساؤل الأول .. ما هي قيمة انتقال جريزمان إلى أتلتيكو؟

بعد تجربته الفاشلة مع برشلونة، عاد جريزمان إلى أتلتيكو في أغسطس 2021 في صفقة إعارة لمدة موسم مع موافقة اللاعب على خفض راتبه.

الإعارة كانت تشمل شرط التمديد لمدة موسم وهو ما حدث، مع تخلي اللاعب عن 40% من راتبه، ليتقاضى 10 ملايين يورو مع أتلتيكو.

وعكس ما أثير في مختلف وسائل الإعلام الكتالونية، فإن برشلونة لم يحصل على 10 مليون يورو رسوم انتقال جريزمان معارًا لفريقه السابق، على أن يتكفل أتلتيكو بمسؤولية تحمل راتب صاحب الـ31 سنة بشكل كامل حتى 30 يونيو 2023.

كم يجب أن يدفع أتلتيكو لشراء جريزمان؟

قيمة شراء اللاعب تصل إلى 40 مليون يورو، بالإضافة مع بعض المتغيرات والمكافآت الأخرى المتفق عليها في عملية الانتقال.

لو لعب جريزمان عدد مباريات بنسبة أقل من 50% من المباريات الرسمية المتاحة لأتلتيكو، لن يكون بند الشراء إلزاميًا بهذه الطريقة.

وإذا تجاوز هذا العدد من المباريات سيجب على أتلتيكو وقتها دفع مبلغ الانتقال لبرشلونة مع بعض المتغيرات.

كم دقيقة يحتاج جريزمان للعبها لتفعيل بند الشراء؟

حتى يتم احتساب المباريات التي لعبها جريزمان، يجب أن يشارك كأساسي أن يكون لعب لمدة 45 دقيقة في حالة جاهزيته وعدم معاناته من أي إصابة أو عقوبة.

وإذا لم يلعب تلك الدقائق المحددة التي تصل إلى 45 دقيقة، فلن يتم احتسابها على أنها مباريات لعبت من الأساس.

جريزمان والدقيقة 63

المهاجم الفرنسي لعب أكثر من 80% من المباريات الموسم الماضي، لكن هذا الموسم هو ينزل أرض الملعب في الدقيقة 63 من كل مباراة.

وبهذه الطريقة يتجنب أتلتيكو مشاركة اللاعب لمدة الـ45 دقيقة المنصوص عليها في عقد اللاعب، لمنع احتسابها على أنها مباراة تم لعبها.

وفي هذا السياق خرج دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو ليؤكد تعمده إشراك جريزمان بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أنه "رجل النادي".

ووفقًا لبعض التقارير فإن أتلتيكو يتصرف بهذا الشكل لأن إدارة النادي لا تريد دفع خيار الشراء، وتطمح في تخفيضه، وهو ما يضع الكثير من الضغوط على برشلونة واللاعب نفسه.

ويريد النادي المدريدي تجنب أي مشكلة قانونية مع برشلونة، في الوقت الذي قد يواجه فيه النادي الكتالوني خطورة تحمل راتب اللاعب بالكامل عند عودته الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته.

كيف يمكن حل المشكلة؟

ما يفعله أتلتيكو لا يبدو أخلاقيًا ولكنه قانوني لأن النادي لا يخالف أي لوائح قانونية، لذلك لا يمكن لبرشلونة أو اللاعب الاعتراض، لأن القانون يلزم النادي فقط بالسماح لأي لاعب بالتدريب بشكل طبيعي مع المجموعة، ولا يلزمه بإشراكه.

الوضع لا يبدو جيدًا وخاصة لجريزمان الذي يفضل اللعب بصورة طبيعية حتى يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم بشهر نوفمبر القادم.

الحل الوحيد أمام جميع الأطراف الآن، هو العودة إلى طاولة المفاوضات، للخروج بصيغة جديدة ترضي برشلونة وأتلتيكو وجريزمان نفسه حتى لا يتفاقم الأمر بعد ظهور أنباء حول قيام برشلونة بدراسة الأمر من الناحية القانونية.