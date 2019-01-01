فيديو - ثماني دقائق تحسم فوز القسنطيني أمام المحرق ويقترب من دور الـ16
حقق القسنطيني الجزائري الفوز أمام المحرق البحريني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، سجل الفريق الجزائري هدفه الأول عن طريقة رأسية رائعة من عادل جعبوط بعدما تلقى عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.
مع مرور ست دقائق من الشوط الثاني، تعادل إسماعيل عبد اللطيف للفريق البحريني، لكنه كان هدفه الوحيد.
قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، أضاف عبد الحكيم أمقران الهدف الثاني للقسنطيني، ثم أحرز عبد الفتاح بلقاسمي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 3+90.
#شباب_قسنطينة يفوز على #المحرق البحريني بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ32 من #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2019
شاهد شريط الأهداف#شباب_قسنطينة_المحرق#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/g0b6Bh8fwx
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، لحسم المتأهل لدور الـ16.