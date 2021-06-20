"القرني لم يسيء إلى زملائه .. وأخطأ في حق الاتحاد"

بين الدفاع والنقد، عارف يوجه رسالة إلى حارس الاتحاد..

علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على تصريحات فواز القرني حارس مرمى الاتحاد، والتي طالب فيها بالمشاركة مع العميد أو الرحيل عن صفوفه.

القرني تحدث أيضًا عن زملائه اللاعبين بصفوف نادي الاتحاد، حيث أكد أن هناك لاعبين شباب تصرفاتهم غير جيدة خارج الملعب، مشيرًا إلى أنه كان مستهترًا قبل 5 سنوات، ولكن الأمر الآن اختلف تمامًا. "اقرأ تصريحات القرني كاملة".

من جانبه، دافع الإعلامي جمال عارف عن القرني، عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:

"لم أجد في حديث فواز القرني ما يسيء للاتحاد أو حتى لزملائه، بل كان يثمن كل ما وصل إليه بعد الله لناديه والأجمل أنه كان مقتنعًا أنه لا يمكن أن يلعب بوجود العملاق جروهي".

عارف تابع: "من حقك أن تطالب بالمشاركة في المباريات وهذا الأمر يفترض أن يكون بينك وبين المدرب والجهاز الإداري وليس في الاعلام".

وفي نفس السياق، انتقد جمال العارف ما قام به القرني، حيث كتب له: "السؤال الأهم، هل ترى أن خروجت في الإعلام والحديث عن أمور ليس وقتها وأنت مازلت لاعبًا اتحاديًا محترفًا ولم تدخل في الستة شهر، فواز أنت حارس جيد وتثق أنك ستشارك، طالما لديك الرغبة والطموح".

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وعبر فواز عن غضبه بسبب عدم مشاركته مع فريقه الاتحاد، مطالبًا بالحصول على فرصة للعودة للمشاركة مرة أخرى بشكل أساسي مع العميد، بهدف العودة إلى صفوف المنتخب السعودي.