القدر يقرب موسى كين من المشاركة أساسيًا مع إيطاليا أمام فنلندا

نجم يوفنتوس موسى كين مرشح ليحل محل نجم فيورنتينا كييسا في مباراة المنتخب الإيطالي أمام فنلندا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

بات نجم يوفنتوس الشاب موسى كين مرشحًا للمشاركة أساسيًا في مواجهة منتخب إيطاليا أمام نظيره الفنلندي في أولى مواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وسيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الفنلندي غدًا السبت ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، في مواجهة بين الفريقين الأكثر ترشيحًا للعبور من هذه المجموعة.

وحمل القدر أخبارًا سلبية لمنتخب إيطاليا، ولكنها كانت إيجابية للنجم الصاعد صاحب الـ 19 عامًا فقط ومهاجم يوفنتوس موسى كين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأصيب نجم فيورنتينا كييسا ومن المحتمل غيابه عن مواجهة فنلندا غدًا السبت، ما جعل الباب مفتوحًا أمام روبيرتو مانشيني لاختيار البديل.

وحسب أغلب المصادر في إيطاليا، فإن الاختيار قد وقع على موسى كين ليكون هو البديل لكييسا في مواجهة فنلندا.

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن إيطاليا كانت قد غابت عن المشهد الدولي الأبرز الأخير، حين فشل في التأهل إلى كأس العالم الأخيرة في روسيا.