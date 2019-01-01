القحطاني يعلق على تجديد الدوسري والأخير يرد

ياسر القحطاني نجم فريق الهلال المعتزل يشيد بسالم الدوسري عقب تمديد تعاقده مع الفريق مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ياسر القحطاني نجم فريق الهلال السعودي المعتزل بتمديد سالم الدوسري لعقده مع الفريق مؤخرًا، معربًا عن سعادته بالخطوة التي أقدم عليها اللاعب.

جاء هذا في تغريدة نشرها القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلالها على ولاء الدوسري الكبير للفريق.

وكتب القحطاني: "لأنني أعرف سالم الدوسري معرفة تامة لا أستغرب من تجديد لتعاقده مع الهلال، فأنا على دراية بمدى محبته وعشقه للزعيم".

رسمياً – الهلال يمدد عقد سالم الدوسري

وأضاف في نفس التغريدة التي نشرها قبل ساعات قليلة: "تجديده للفريق كان أمر لا مفر منه، لكنني الآن سأكتفي بمشاهدته يبدع ويمتع في المستطيل الأخضر، شد حيلك يا سالم".

ورد عليه الدوسري بتغريدة آخرى وكتب: "بالتأكيد لا يوجد لاعب يتواجد في الهلال وبوجود هذا الجمهور العظيم ويفكر ولو للحظة واحدة أن يغادر".

اكيييد يابو عبدالعزيز مافيه احد يلعب في الهلال ومعه هالجمهور العظيم ويفكر لو لحظه وحده انه يطلع. #سالم_هلالي 😉 https://t.co/Q59kbKwjzP — سالم الدوسري (@salem_d29) August 2, 2019

جدير بالذكر أن الهلال كان قد اعلن قبل ساعات عن تجديد تعاقده مع لاعبه سالم الدوسري لمدة ثلاث أعوام تنتهي بنهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.