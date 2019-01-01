القبض على والد ميسي في الأرجنتين
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
اعتقلت السلطات الأرجنتينية خورخي ميسي، والده هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي، فجر اليوم، الجمعة، بعد تسببه في حادث سير بمدينة سانتا في في روزاريو.
برشلونة يخطط ميسي عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة لضمان استمراره لما بعد 2021.
وقالت الوكالة الإسبانية إنّ والد ميسي تعرض للاعتقال في الثامنة مساء الخميس بتوقيت الأرجنتين وذلك بعد أن اصطدم بسيارته بدراجة نارية مما أدى لنقل صاحبها إلى المستشفى.
وأوضحت أنّ خورخي متواجد في السجن حاليًا ولكنّه قد يخرج بكفالة قبل أن تتحول القضية للمحكمة.
📢 برشلونة يعلن عن بدء التحرك نحو تمديد تعاقد ليو مع الفريق— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019
رئيس النادي الكتالوني أعلن عن نيتهم في الجلوس قريبًا مع ميسي للحديث حول استمراره لفترة طويلة في الكامب نو 🏟️🔴🔵 pic.twitter.com/9f7NYch5Fh
ويتوقف الأمر على مدى إصابة صاحب الدراجة النارية إلا أنّ التقارير الأولية تؤكد أنّ حالته الصحية جيدة ولا توجد أي أزمة كبيرة.
وسوف يتم تعويض الشاب والتكفل بعلاجه لضمان حل القضية بصورة ودية.