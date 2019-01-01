القبض على والد ميسي في الأرجنتين

ما سبب اعتقال والد ميسي في الأرجنتين؟

اعتقلت السلطات الأرجنتينية خورخي ميسي، والده هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي، فجر اليوم، الجمعة، بعد تسببه في حادث سير بمدينة سانتا في في روزاريو.

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وقالت الوكالة الإسبانية إنّ والد ميسي تعرض للاعتقال في الثامنة مساء الخميس بتوقيت الأرجنتين وذلك بعد أن اصطدم بسيارته بدراجة نارية مما أدى لنقل صاحبها إلى المستشفى.

وأوضحت أنّ خورخي متواجد في السجن حاليًا ولكنّه قد يخرج بكفالة قبل أن تتحول القضية للمحكمة.

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رئيس النادي الكتالوني أعلن عن نيتهم في الجلوس قريبًا مع ميسي للحديث حول استمراره لفترة طويلة في الكامب نو 🏟️🔴🔵 pic.twitter.com/9f7NYch5Fh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

ويتوقف الأمر على مدى إصابة صاحب الدراجة النارية إلا أنّ التقارير الأولية تؤكد أنّ حالته الصحية جيدة ولا توجد أي أزمة كبيرة.

وسوف يتم تعويض الشاب والتكفل بعلاجه لضمان حل القضية بصورة ودية.