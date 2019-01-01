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ليونيل ميسي

القبض على والد ميسي في الأرجنتين

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Getty Images
ما سبب اعتقال والد ميسي في الأرجنتين؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعتقلت السلطات الأرجنتينية خورخي ميسي، والده هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي، فجر اليوم، الجمعة، بعد تسببه في حادث سير بمدينة سانتا في في روزاريو.

برشلونة يخطط ميسي عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة لضمان استمراره لما بعد 2021.

وقالت الوكالة الإسبانية إنّ والد ميسي تعرض للاعتقال في الثامنة مساء الخميس بتوقيت الأرجنتين وذلك بعد أن اصطدم بسيارته بدراجة نارية مما أدى لنقل صاحبها إلى المستشفى.

وأوضحت أنّ خورخي متواجد في السجن حاليًا ولكنّه قد يخرج بكفالة قبل أن تتحول القضية للمحكمة.

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ويتوقف الأمر على مدى إصابة صاحب الدراجة النارية إلا أنّ التقارير الأولية تؤكد أنّ حالته الصحية جيدة ولا توجد أي أزمة كبيرة.

وسوف يتم تعويض الشاب والتكفل بعلاجه لضمان حل القضية بصورة ودية.

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