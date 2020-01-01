القبض على نجم تشيلسي بسبب فتاة في شقته

المصاب سابقًا بفيروس كورونا يكسر الحجر الصحي رفقة فتاة

ألقت السلطات الإنجليزية القبض على نجم نادي تشيلسي الصاعد كالوم هودسون أودوي بسبب خرقه قواعد الحجر الصحي بواسطة فتاة.

وتلقت السطات بلاغًا من سيدة تفيد بأن هودسون أودوي يقضي ليلة مع فتاة في شقته، تلك التي ذهبت إليه متخفية ولكن السيدة مقدمة البلاغ لاحظتها.

وتم القبض على أودوى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعدما وجدته الشرطة الإنجليزية رفقة فتاة مجهولة تعرف عليها عبر الإنترنت.

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وبعد تعرفه عليها، دعاها لقضاء ليلة فى منزله، ولكي لا يلاحظ أحد دخولها أرسل سيارته لتنقلها من منزلها إلى منزله، وهو ما تبين فيما بعد.

وحضرت الشرطة رفقة سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات العاجلة لكل منهما للتأكد أولًا من عدم إصابة أي منهما بفيروس كورونا الجديد.

وكشفت الشرطة بعد التحقيقات التي أجريت مع اللاعب الصاعد أن هناك علاقة بينه وبين الفتاة منذ فترة زمنية قصيرة، حيث تبادلا خلالها بعض الصور والحديث بخصوص أشياء شديدة الخصوصية.

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يذكر أن أودوي كان هو أول لاعب في صفوف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا في منتصف مارس الماضي قبل أن يتماثل للشفاء.