القبض على نجم أياكس وهولندا بتهمة الطعن

اللاعب مُتهم بطعن أحد أقاربه

أفادت أنباء قادمة من هولندا بأن الشرطة ألقت القبض على لاعب أياكس الدولي الهولندي كوينسي بروميس بتهمة الطعن.

الجناح انضم الصيف قبل الماضي قادماً من إشبيلية، وسبق له تمثيل سبارتاك موسكو وتفينتي أيضاً.

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وقالت "تيليجراف" الهولندية إن بروميس تم القبض عليه صباح الأحد بسبب قيامه بطعن أحد أفراد أسرته بنهاية يوليو.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على اللاعب في بيان مقتضب لم تذكر فيه اسمه، ولكن أوضحت أن مواطن هولندي يبلغ من العمر 28 عاماً من أمستردام تم القبض عليه.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الواقعة حدثت بين اللاعب وفرد من عائلته دون توضيح الأسباب، وأن الأخير تعرض لجروح خطيرة في الركبة والساق.

ونفت الشرطة أن يكون السبب في القبض على اللاعب بعد شهرين من الواقعة بسبب انتمائه لأياكس، وقالت إن المُعتدى عليه تقدم بالشكوى لهم فقط الشهر الماضي.

وخضع الطلب للتحقيق في الأسابيع الماضية، وعلى أساسه تم إلقاء القبض على اللاعب وإيداعه السجن لثلاثة أيام قد تمتد لأكثر على ذمة التحقيق.

بروميس دولي هولندي منذ 2014، وحمل القميص البرتقالي في 46 مباراة سابقة.