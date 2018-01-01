القبض على قائد ألتراس إنتر ميلان على خلفية أحداث الشغب أمام نابولي

تداعيات أحداث الشغب في مباراة إنتر ونابولي تتواصل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 3 من قادة ألتراس إنتر ميلان والمعروف بالـ "كورفا نورد" وذلك على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في مباراة إنتر الأخيرة أمام نابولي. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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وكان إنتر قد حقق انتصارًا دراماتيكيًا على نابولي في الموجهة التي جمعت بينهما منتصف الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وأعلنت صحيفة لا جازيتتا ديلو سبورت الإيطالية أن لوكا دي روس، فرانشيسكة باج، وسيموني تارا قد ألقي القبض عليهم صباح اليوم الإثنين.

ويعتبر دي روس وباج وتارا أحد أهم القيادات الموجودة بالنسبة لألتراس إنتر ميلان، والذين تورطوا في أحداث الشغب الأخيرة والتي هزت أرجاء الكرة الإيطالية.

وكان مشجعًا للإنتر قد مات دهسًا بسيارة رباعية الدفع أمام سان سيرو الأسبوع الماضي، وثلاثة من مشجعي نابولي قد تم طعنهم من قبل جماهير إنتر.

يذكر أن كل ذلك لم يكن وحده السبب في اجتماعات الاتحاد الإيطالي الطارئة، حيث أطلقت بعض جماهير إنتر الهتافات العنصرية في وجه خاليدو كوليبالي أثناء المباراة.