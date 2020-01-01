القبض على زوجة نجم آرسنال بتهمة إدخال أسلحة لبريطانيا

سوء تفاهم تسبب في أزمة لزوجة لاعب النادي اللندني

ورطة كبيرة تعرضت لها زوجة المدافع البوسني سياد كولاسيناك لاعب آرسنال، بعد محاولتها إدخال مسدس صاعق إلى بريطانيا.

بيلا كولاسيناك لم تكن تعلم أنها ترتكب جريمة بعد توقيفها في مطار لندن بيجين هيل، وفقاً لما أكدته صحيفة "صن" الإنجليزية.

وبررت زوجة نجم آرسنال ما فعلته، بحصولها على تصريح من الأجهزة الأمنية في ألمانيا بنقل هذا السلاح، وعدم علمها بأنه غير قانوني في المملكة المتحدة.

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سياد كولاسيناك سبق وأن تعرض لحادثة اعتداء هو وزوجته ومسعود أوزيل زميله في آرسنال، بعد الهجوم المسلح عليهم بأحد شوارع لندن وتسبب في أزمة كبيرة لكل منهما وابتعادهما عن الملاعب لفترة.

الأمر الذي دفع بيلا للهرب إلى ألمانيا لتجنب أي مخاطر على حياتها، لتعود في حالة قلق دفعتها للاستعانة بحمل المسدس الصاعق لتأمين نفسها.

وكان من الممكن أن يتم سجنها لمدة 6 أشهر وفقاً للوائح والقوانين، ولكن تم الإفراج عنها بعد عودتها إلى بريطانيا على متن طائرة خاصة من فرانكفورت.

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ومن جانبه أشار أحد المتحدثين الرسميين بالسلطات البريطانية، إلى سوء التفاهم الذي حدث، بتواجد الصاعق في حقيبة بيلا بدون أي بطارية، وعدم إدراكها أن الجهاز غير قانوني.

وفي سياق متصل، رفض نادي آرسنال الإنجليزي التعليق على هذه القضية، نظراً لأنه أمر شخصي بحث يخص اللاعب وزوجته والسلطات الأمنية.