القبض على أحد نجوم الدوري الألماني بتهمة الاغتصاب في إسبانيا!

اللاعب تم إيداعه في الحبس دون إمكانية الإفراج بكفالة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن القبض عن أحد نجوم الدوري الألماني دون الكشف عن اسمه أو اسم النادي الذي يلعب له بتهمة الاغتصاب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بريوديكو دي إيبيزا إي فورمينتيرا" المحلية، ونقلت عنها صحيفة "سبورت" الكتالونية.

الصحيفة أكدت أن اللاعب تم القبض عليه رفقة أحد أصدقائه وقرر القاضي على الفور حبسهما دون وجود إمكانية للخروج بالكفالة.

الحادثة وقعت في منطقة كوفا سانتا في شقة في صباح يوم الأربعاء الماضي بحسب ما أوضحت الصحيفة، وكانت الضحية امرأة عمرها 18 عامًا.

المدعية أكدت للشرطة أنها تم الاعتداء عليها جنسيًا دون رغبتها، وتم إجبارها على التواجد مع الثنائي في ذلك المكان في هذا الوقت.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد تم إدخالها لمستشفى قريبة في منطقة من أجل حصولها على العلاج اللازم بعد تعرضها للأذى الجسدي على يد الثنائي المتهم.

قامت الشرطة على الفور بتحديد مكان اللاعب وصديقه وقاما بحبسهما وتم إصدار قرار التحفظ عليهما في السجن دون وجود إمكانية لإفراج مؤقت بكفالة حتى، ودون تفاصيل إضافية أو بيانات رسمية، على أن يتم الكشف عن تطورات الموقف في الأيام المقبل تبعًا لنتائج التحقيقات.