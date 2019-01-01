القبض على ثنائي شبيبة القبائل بسبب المخدرات

إدارة الكناري قررت فسخ تعاقد بن يوسف ومصير أوقاسي قيد الانتظار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ألقت قوات الأمن الجزائري أمس السبت، القبض على ثنائي نادي شبيبة القبائل؛ إلياس بن يوسف ويوبا أوقاسي، وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية وفقًا لمصادر مقربة من الكناري أن الثنائي ألقي القبض عليهم بتهمة حيازة مخدرات، حيث تم قيادتهم إلى مركز أمن الشراقة، للتحقيق معهما.

المصادر بينت كذلك أن إدارة النادي فسخت رسميًا عقب بن يوسف، بينما لم تحدد بعد مصير أوقاسي، حيث تنتظر نتيجة التحقيقات.

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ويأتي قرار فسخ عقد لاعب الوسط، نظرًا لأنها ليست الواقعة الأولى التي يتم ألقاء القبض عليه فيها، حيث اتهم من قبل في قضية مختلقة.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم إلى شبيبة القبائل في يناير 2017 قادمًا من بارادو على سبيل الإعارة، وكان من المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

أما أوقاسي ابن الـ22 عامًا فمن ناشئي الشبيبة وتم تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2016.