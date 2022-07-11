كاف أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل لعام 2022، وفي أبرزها يتنافس محمد صلاح مع رياض محرز وفينسنت أبو بكر على جائزة أفضل لاعب.

كاف من المتوقع أن يُعلن عن الفائزين بجوائزه الفردية والجماعية في حفل سيُقام في المغرب يوم 21 يوليو الجاري، وقد كشف اليوم عن القائمة النهائية للمنتخبات المتنافسة على لقب المنتخب الأفضل وضمت مصر والسنغال والمغرب والكاميرون وبوركينا فاسو.

من هم اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2022؟

كاف أعلن قائمة الـ10 لاعبين النهائية وقد ضمت محمد صلاح نجم مصر وليفربول، ومعه زميله السابق، السنغالي ساديو ماني، الذي أتم انتقاله هذا الصيف إلى بايرن ميونيخ، وكذلك الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

فيسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي ضمن مكانه في القائمة بعد تألقه مع منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتواجد كذلك مواطنه كارل توكو إكامبي نجم ليون، والإيفواري سيباستيان هالر لاعب أياكس أمستردام.

السنغال تواجدت في القائمة بـ3 مرشحين، إذ حجز كلًا من خاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي مكانهما بجانب ماني، وأخيرًا تواجد الغيني نابي كتيا نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.

ويحمل ماني لقب النسخة الأخيرة من الجائزة، والتي تُمنح بتصويت يتضمن

قادة ومدربي كل من الاتحادات الأعضاء بجانب بعض الصحفيين، وأعضاء اللجنة الفنية في كاف، وأساطير القارة السمراء.

موسيماني وكروش ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب



كاف أعلن الخماسي المرشح لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022، وقد ضمت القائمة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري، ومعه وليد الرقراقي المدير الفني للوداد المغربي المتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب العملاق القاهري.



البرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا تواجد في القائمة، ومعه أليو سيسيه الذي نجح في صناعة التاريخ مع السنغال بالفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

المدرب الأخيرة في القائمة هو البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا الذي وصل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة.



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