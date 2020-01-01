القاسم يوضح حقيقة اقتراب تاوامبا من الرحيل عن التعاون

التعاون يسعى للحفاظ على تاوامبا في صفوف الفريق بالموسم الجديد

كشفت محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي، اليوم الجمعة، مصير الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقدم تاوامبا مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة مع سكري القصيم، مما جعله هدفًا لأكثر من ناد عربي خلال الأشهر الماضية.

وألمح محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي، إلى التوصل إلى اتفاق مع تاوامبا مهاجم الفريق من أجل تجديد عقده.

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ودخل تاوامبا في الأشهر المتاحة للتوقيع لأي ناد أخر، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث دخل ضمن الترشيحات لأكثر من ناد عربي.

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واندهش القاسم من دخول اسم اللاعب خلال الفترة الأخيرة ضمن المفاوضات مع أندية أخرى رغبة منه في الرحيل عن سكري القصيم كما أشيع.

ويعد تاوامبا من أبرز المهاجمين خلال الفترة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومن هدافي البطولة خلال الموسمين الماضيين.