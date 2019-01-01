القاسم: رينارد يتابع السعودية في غرب آسيا

السعودية خسرت اللقاء الافتتاحي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي، على أهمية مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق، وذكر أن المدير الفني الجديد هيرفي رينار يتابع المباريات.

وخسرت السعودية في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الكويتي بنتيجة هدفين مقابل واحد.



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وقال القاسم لصحيفة "الشرق الأوسط": "مباراة الكويت هي الأولى لنا في العراق منذ 40 عاماً، آخر مباراة تعود لكأس الخليج 1979".

وأكمل: "اللاعبون قدموا عرض جيد رغم الخسارة، فترة التحضيرات كانت قصيرة وتم التنسيق مع الأندية لاستدعاء اللاعبين، نملك فرصة التعويض أمام البحرين".

وختم: "الفرنسي هيرفي رينار يتابع المباريات عبر التلفاز، وسيطلع على تقرير العنبر لدي عودته من خوض غمار البطولة".

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وتلعب السعودية أمام البحرين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية للبطولة.