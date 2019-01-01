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القادسية يرفض رحيل كمارا وخبراني لكبار السعودية

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القادسية يتمسك بلاعبيه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

رفضت إداة نادي القادسية، عروضًا من أندية النصر والاتحاد والأهلي، من أجل الحصول على خدمات هارون كمارا، ومحمد خبراني، لاعبا الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن القادسية رفض عروضًا من النصر والاتحاد والأهلي، رغم العروض المغرية المقدمة من جانبهم.

مساعد الزامل، رئيس نادي القادسية، رفض العروض المقدمة رفضًا كتابيًا، متمسكًا باستمرار اللاعبان في صفوف النادي الشرقي.

النصر والاتحاد طلبا ضم هارون كمارا، بينما الأهلي رغب في التعاقد مع المدافع محمد خبراني.

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يأتي ذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها الثنائي هارون كمارا ومحمد خبراني خلال الفترة الحالية رفقة القادسية.

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