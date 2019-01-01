القادسية بطلاً لكأس الاتحاد الكويتي للمرة الخامسة بتاريخه

معادلاً الكويت

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تُوج نادي القادسية بلقب كأس الاتحاد الكويتي، بالفوز على الشباب بفضل ركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للقادسية.

وتقدم الشباب أولاً في الشوط الأول، وعدّل سعود المجمد النتيجة في الدقيقة 53 لصالح القادسية.

#القادسية بطلاً لـ #كاس_ _لكرة_القدم

عقب فوزه على الشباب بالركلات الترجيحية 5/6 بعد تعادل الفريقين 1/1 في الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة pic.twitter.com/XDGynFjfeK — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) March 23, 2019

ليحقق أبناء القلعة الصفراء اللقب الخامس لهم في تاريخهم معادلين رقم الكويت في صدارة الأندية التي حققت اللقب.

الجدير بالذكر أن القادسية أول فريق يحقق اللقب بنسخته الجديدة موسم 2008-09، وأول نادي يحقق اللقب مرتين توالياً في 2008 و2009.

أوووه قدساوي! 🖤💛



القادسية بطلًا لكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد الفوز على الشباب 6/5 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



تهانينا! 🎉 pic.twitter.com/VNDhWn1RQr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

ليعود للتتويج باللقب بعد غياب دام 7 مواسم، بالفوز بلقب 2012-13 للمرة الأخيرة.