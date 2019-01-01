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كأس الاتحاد الكويتي

القادسية بطلاً لكأس الاتحاد الكويتي للمرة الخامسة بتاريخه

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معادلاً الكويت
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تُوج نادي القادسية بلقب كأس الاتحاد الكويتي، بالفوز على الشباب بفضل ركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للقادسية.

وتقدم الشباب أولاً في الشوط الأول، وعدّل سعود المجمد النتيجة في الدقيقة 53 لصالح القادسية.

ليحقق أبناء القلعة الصفراء اللقب الخامس لهم في تاريخهم معادلين رقم الكويت في صدارة الأندية التي حققت اللقب.

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الجدير بالذكر أن القادسية أول فريق يحقق اللقب بنسخته الجديدة موسم 2008-09، وأول نادي يحقق اللقب مرتين توالياً في 2008 و2009.

ليعود للتتويج باللقب بعد غياب دام 7 مواسم، بالفوز بلقب 2012-13 للمرة الأخيرة.

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