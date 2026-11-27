عندما نذكر اسم القادسية؛ فنحن أصبحنا نتحدث عن نادٍ مرشح للفوز بكل شيء في الموسم الحالي 2026-2027، وليس مجرد مشروع رياضي قادم بقوة.

فريق القادسية الأول لكرة القدم واصل سلسلة انتصاراته؛ وهذه المرة على حساب نادي الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

وفاز القادسية (2-0) ضد ضيفه الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

ثنائية "بنو قادس" في المباراة الدورية؛ جاءت عن طريق تركي العمار ومحمد أبو الشامات، في الدقيقتين 71 و88 على التوالي.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى 31 نقطة، في "صدارة" جدول الترتيب مؤقتًا؛ بينما تجمد الفيحاء عند النقطة 11، في "المركز الثالث عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز القادسية على الفيحاء..

الفيحاء.. عندما قدّم درسًا مجانيًا للنصر ولكن!

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قدّم نادي الفيحاء درسًا إلى عملاق الرياض النصر؛ لكيفية إسقاط فريق القادسية الأول لكرة القدم، الذي أصبح خصمًا مرعبًا في الموسم الرياضي الحالي.

القادسية يحل ضيفًا على النصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ونعم.. الفيحاء خسر (0-2) ضد القادسية، مساء اليوم الجمعة؛ إلا أنه قدّم مباراة كبيرة للغاية، على النحو التالي:

* أولًا: تنظيم دفاعي كبير للغاية؛ وخاصة حتى الدقيقة 70.

* ثانيًا: تحول هجومي سريع؛ ولكنه منظم تكتيكيًا رغم ذلك.

* ثالثًا: إعطاء النجم الزامبي فاشيون ساكالا حرية هجومية؛ الأمر الذي سبب قلقًا لدفاعات القادسية.

وبما أن النصر يمتلك إمكانات أفضل من الفيحاء بالطبع؛ فإنه يستطيع الخروج بنتيجة إيجابية، إذا تعلّم الدرس جيدًا.

هذا الدرس؛ هو اللعب بتوازن تكتيكي أمام القادسية، مع استغلال التحولات الهجومية السريعة والمنظمة.

أما إذا واصل النصر اللعب بعدم توازن تكتيكي، مع ترك الفراغات بين خطي الوسط والدفاع؛ فإنه سيعاقب بشدة ضد القادسية، الذي سجل 18 هدفًا في آخر 4 مباريات فقط.

تركي العمار.. لهذا أراده ماتياس يايسله في الأهلي!

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رغم صمود الفيحاء الكبير؛ إلا أن القادسية انتزع 3 نقاط غالية، للأسباب التالية:

* أولًا: تفوق عناصره "الأجنبية والمحلية" فنيًا.

* ثانيًا: امتلاكه دكة بدلاء قوية.

مثلًا.. تركي العمار نزل من دكة البدلاء، في الشوط الثاني ضد الفيحاء؛ ليسجل هدف القادسية الأول، من تسديدة قوية من حدود منطقة الـ18.

ولاعب محلي مثل العمار، هو إضافة كبيرة لكتيبة بنو قادس أساسًا، إذا استعاد مستواه الرائع المعهود عنه.

ويمتلك هذا النجم السعودي تحركات رائعة بين الجناح الأيسر والعمق؛ مع مهارات فردية وتسديدات قوية.

ولذلك.. كان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني السابق لعملاق جدة الأهلي، يريد التعاقد مع هذا اللاعب؛ بل طلبه في العامين الماضيين، أكثر من مرة.

وأمام الفيحاء؛ أثبت العمار لماذا كان يايسله يطلب هذا اللاعب من الإدارة الأهلاوية في سوق الانتقالات، بشكل مستمر.

خوليان كينيونيس.. "نشاط" يرد على السياسة الباريسية!

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أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا؛ دون الحديث عن النجم المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم.

كينيونيس ارتبط اسمه بالعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، خلال الساعات القليلة الماضية (تابع التفاصيل).

وحسب الصحفي إنرمو إيرمان، أبدى باريس اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي؛ لكن عمر اللاعب "29 سنة"، يقف عائقًا أمام الصفقة.

إيرمان أشار إلى أن سياسة الفريق الفرنسي الحالية، تعتمد على التعاقد مع اللاعبين الشباب صغار السن؛ لذا فإن ضم أسماء بعمر كينيونيس، أصبح أمرًا صعبًا وليس مستحيلًا.

ولكن.. إذا نظرنا إلى أداء كينيونيس في مباراة القادسية والفيحاء، مساء اليوم الجمعة؛ فهو كان واحدًا من أنشط اللاعبين فوق أرضية الملعب بعيدًا عن عمره، على النحو التالي:

* أولًا: الضغط المستمر على الخصم.

* ثانيًا: تقديم بعض المساعدات الدفاعية في وسط الملعب.

* ثالثًا: العمل على خلق المساحات لزملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

كما أظهر كينيونيس مرونة كبيرة؛ حيث كاد أن يسجل هدفًا عالميًا من كرة خلفية مزدوجة، إلا أنها جانبت القائم الأيسر للفيحاء.

ولم يسجل كينيونيس أي هدف ضد الفيحاء بالفعل؛ ولكنه قدّم مستوى رائعًا "جماعيًا" بصفة عامة، وهو أمر تحتاجه الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة مثل باريس.