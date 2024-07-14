اللاعب الذي أثار دهشة رونالدو .. القادسية يُواصل ضرباته بضم مدافع الفتح

واصل القادسية ضرباته في سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، حيث ضرب ضربته السابعة بضم مدافع الفتح الذي أثار دهشة كريستيانو رونالدو.

بطل دوري يلو قام بضم 6 نجوم هذا الصيف، على رأسهم ناتشو فيرنانديز نجم ريال مدريد والمشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ومعه الخماسي محمد قاسم وحسين القحطاني وناهيتان نانديز وكوستين كاستيلس وخوليان كينونيس.

النادي أعلن مساء اليوم عبر منصة إكس تعاقده رسميًا مع قاسم لاجامي مدافع الفتح، مشيرًا إلى أنه وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026.

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المدافع السعودي كان قد أثار دهشة رونالدو خلال مباراة الفتح والنصر في دوري روشن، وذلك للتشابه الكبير بينه وبين توأمه، نجم النصر، علي لاجامي، وقد استعرض القادسية تلك اللقطة خلال مقطع الفيديو الذي نشره للإعلان عن الصفقة.

يُشار إلى أن القادسية بصدد الإعلان كذلك عن تعاقده مع نجم الاتفاق، علي هزازي، حيث خضع اللاعب للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود.