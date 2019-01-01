القائمة تكتمل - الأهلي يقيد محمود وحيد ورامي ربيعة إفريقيًا

قائمة الأهلي تكتمل إفريقيا بقيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف النادي الأهلي، اليوم الخميس، أنه قام بقيد محمود وحيد ورامي ربيعة، رسميًا في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الحالي، ليستعد للظهور بقميص القلعة الحمراء في دوري الأبطال.

وكان محمود وحيد قد انضم للأهلي رسميًا قادمًا من فريق مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الجبهة اليسرى للفريق في النصف الثاني من الموسم.

وعاد رامي ربيعة مدافع الأهلي للتدريبات الجماعية مؤخرًا، بعد الإصابة التي تعرض لها وجعلته يغيب عن الملاعب لمدة زادت عن عام كامل.

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وأنهى الأهلي إجراءات قيد وحيد وربيعة إفريقيًا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي في عدم وجود علي معلول في الجبهةاليسرى بعد إصابته الأخيرة حتى عودته مرة أخرى، لذلك لجأ الأهلي لقيد وحيد ليكون بديلًا لمعلول.

وبذلك تكتمل قائمة الأهلي، بعدما قام الأهلي بقيد جميع اللاعبين الجدد، باستثناء الأنجولي جيرالدو بسبب مشاركته مع فريقه السابق أول أغسطس الأنجولي في البطولة الإفريقية.