"ألف مبروك .. الدوري للنصر وهبوط الهلال والاتحاد!"

كشف الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، عن العقوبات المنتظرة في قضيتي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ومحمد كنو لاعب وسط نادي الهلال.

ما هي تفاصيل قضيتي حمد الله وكنو؟

النصر قدم شكوى ضد حمد الله، بعد امتلاكه تسجيلات صوتية للاعب المغربي، تورطه وتورط حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حيث يقوم الأخير بتحريض الأول على التمرد على النصر.

وأما عن محمد كنو فقام اللاعب بتجديد عقده مع الهلال، بعد أن وقع على عقود انضمامه لنادي النصر خلال الفترة الحرة خلال شهر يناير الماضي.

ويتمسك نادي النصر بحقوقه في قضيتي حمد الله ومحمد كنو، حيث سيتم إصدار قرار كنو خلال الساعات القادمة.

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الثقيل نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن قرارات قضيتي حمد الله ومحمد كنو، حيث أكد على أن القرارات ستمنح الدوري للنصر.

وجاء نص تغريدة سطام كالآتي: "قضية حمد الله وكنو كالآتي: الأولى إيقاف حمد الله سنة وتهبيط الاتحاد للدرجة الأولى، والثانية إيقاف كنو 6 شهور وتهبيط الهلال للدرجة الأولى".

واختتم الثقيل تغريدته قائلًا: "بعد تهبيط الهلال والاتحاد، الدوري للنصر، ألف مبروك".

قضية حمدالله وكنو كالتالي



الأولى: ايقاف حمدالله سنة

تهبيط الاتحاد للدرجة الاولى



الثانية

ايقاف كنو ٦ شهور

تهبيط الهلال للدرجة الاولى



بعد تهبيط الهلال والاتحاد



الدوري للنصر



ألف مبروك 💙💛 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) April 29, 2022

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