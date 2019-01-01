الفيلم الوثائقي لسيرجيو راموس: موضوعه، موعد إصداره وكل ما تريد معرفته عنه

التقطت الكاميرات راموس وهو يسجل فيلماً وثائقياً في مباراة العودة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأياكس، فما موضوعه وموعد إصداره؟

بينما كان أياكس ينهي أسطورة فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعبه ووسط جماهيره بفوز تاريخي لن ينسى برباعية مقابل هدف، كان سيرجيو راموس في المدرجات ليس لمتابعة المباراة فحسب ولكن لتسجيل فيلم وثاثقي عنه ولكن الكواليس لم تكن جيدة على ما يبدو بسبب المفاجأة السيئة بخروج الفريق من دوري الأبطال وبهزيمة مذلة وغير متوقعة أبداً خاصةً وأن المباراة كانت في البرنابيو.

أثارت تلك اللقطات الكثير من الشكوك حول السبب الحقيقي لغياب راموس عن المباراة بعد أن تعمد نيل بطاقة صفراء في مباراة الذهاب بهولندا من أجل الغياب عن لقاء العودة ليكون جاهزاً لدور ربع النهائي دون أن يكون مهدداً بسبب الإنذارات -على حد تعبيره- أم بسبب الفيلم الوثائقي؟ العامل المشترك في كلا الحالتين هو الاستهانة بأياكس الذي لعب مباراة ممتازة واستحق التأهل في نهاية المطاف على حساب حامل اللقب.

عما يدور موضوع هذا الفيلم الوثائقي؟ وما هو موعد إصداره بالتحديد؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما قصة الفيلم الوثائقي لراموس؟ ومتى سيتم إصداره؟

نُشرت تقارير الفيلم الوثائقي لسيرجيو راموس للمرة الأولى من صحيفة ماركا بعد أن شوهد مدافع ريال مدريد وهو يسجل بعض اللقطات تلفزيونياً استغلالاً لغيابه عن مباراة العودة ضد أياكس على البرنابيو والتي انتهت بفوز تاريخي للفريق الهولندي برباعية مقابل هدف في بداية شهر مارس الماضي.

تم رصد طاقم الكاميرا على أرض الملعب وللوهلة الأولى كان هناك اعتقاد أن سبب وجوده يتعلق بريال مدريد ولكن الموسم الحالي للفريق كارثي بأتم معنى الكلمة ولا يوجد فيه ما يستحق تخليده أو صنع ذكرى له خاصة مع توديع كل البطولات في وقت قصير بدايةً بخسارة الكلاسيكو في الدوري والكأس أمام برشلونة ونهايةً بتوديع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

من المُقرر أن يُصدر الفيلم الوثائقي في وقت لاحق من هذا العام ولكنه بدون عنوان حتى الآن وسيحكي عن المسيرة الناجحة التي تمتع بها اللاعب سيرجيو راموس مع فريق ريال مدريد، وطبقاً للعديد من المصادر فأن الفيلم سيكون من إصدار "أمازون برايم فيديو" والتي سبق لها إصدار أعمال أخرى لها علاقة بكرة القدم مثل مانشستر سيتي: الكل أو لا شئ وكذلك العمل الوثائقي عن ستيفن جيررد بعنوان دعونا نحلم.

ستنتج شركة "لاف بروداكشن" العمل القادم الخاص بسيرجيو راموس وسيكون مدته نصف ساعة يتم تقطيعها إلى ثمانية أجزاء تظهر حياته وروتينه اليومي خارج وداخل مقر التدريبات وعلق قائد الريال على ذلك قائلاً: سعيد بأنني سأظهر لجماهير كرة القدم ما يحتاجوه من أجل أن يكونوا رياضيين محترفين، مسئولية ارتداء شارة قيادة قميص ريال مدريد والمنتخب الإسباني وكيف يؤثر ذلك على نمط الحياة العادية.

بعد أن وجهت له بعض الانتقادات بسبب تسجيل الفيلم الوثائقي أثناء سير المباراة، أضطر راموس للجوء لحسابه على إنستغرام لتوضيح بعض الأمور والدفاع عن نفسه وعلق على ذلك قائلاً: هناك بعض الالتزامات التي تم التعهد بها ولم يسبق لي أن أتخيل أن تسير المباراة بهذا الشكل وأضاف: كان يتم تقليص مدة التسجيل مع استمرار المباراة.

عما يتحدث الفيلم الوثائقي لسيرجيو راموس؟

على الرغم من الاعتقاد المبدئي بأن الفيلم الوثائقي عن راموس سيكون عن تاريخه مع ريال مدريد وإسبانيا فحسب على غرار الأفلام الوثائقية السابقة لأمازون عن لاعبي كرة القدم وحياتهم، ولكن يبدو أن هذا غير صحيح،لأن تواجد الكاميرات في مباراة دوري أبطال أوروبا يرجح أن الموسم الحالي لريال مدريد سيتواجد في الفيلم أيضاً.

تمتع سيرجيو راموس بمسيرة أكثر من رائعة مع ريال مدريد وفي غضون 19 عاماً استطاع الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، الدوري الإسباني 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين بالإضافة إلى كأس العالم مع الماتادور الإسباني وكذلك اليورو مرتين.

يعاني ريال مدريد بقوة في هذا الموسم ويقدم أدا سئ للغاية على الرغم من تغيير المدرب أكثر من مرة، مثل القيام بتعيين جولين لوبتيجي قبل بداية الموسم مروراً بالمؤقت سانتياجو سولاري ونهاية بإعادة زين الدين زيدان مجدداً، ولكن كان ذلك بعد أن انتهى موسم الفريق وودع كل البطولات، ولكن قيل أنه كان إحدى أسباب عودة المدرب الفرنسي بعد أن هدد بيريز بالرحيل بسبب نتائج وأداء الفريق في هذا الموسم المخيب.

بدأ ريال مدريد الموسم بأفضل صورة ممكنة وهو بطل لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي على حساب ليفربول في نهائي كييف ومن المؤكد أنه سيتصدر قائمة أبرز أخر الأحداث لسيرجيو راموس مع الفريق وهو ما سيجعل الفيلم الوثائقي لا يفوت للمشاهدة سواء بالنسبة لجماهير ريال مدريد أو لمحبي كرة القدم بوجه عام.