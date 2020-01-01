الفيفا يمنح "كهربا" مهلة للرد على شكوى الزمالك

قضية شائكة بين الزمالك وكهربا والأهلي

طالب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المصري الحالي والزمالك السابق، مهلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم للرد على شكوى الفريق الأبيض.

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع الزمالك وانضم إلى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في تقديم الفريق الأبيض شكوى لدى الفيفا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن الزمالك قدم شكوى للحصول على حقه في قضية كهربا بسبب صحة وجود موسمين في عقده مع الأبيض.

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وأشارت التقارير أن الفيفا وافق على طلب كهربا بتأجيل رد اللاعب على شكوى الزمالك لمدة 10 أيام حتى 12 أبريل المقبل.

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ويسعى الزمالك للحصول على مقابل مادي من شكواه ضد كهربا، بالإضافة إلى إيقافه خلال عودة الموسم الكروي عقب انتهاء فترة التعليق.

وتعلق النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم وتوقف الأنشطة الرياضية في جميع البلاد.