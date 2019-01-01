تشيلسي يقدم استئنافًا بشأن عقوبة التعاقدات

الفيفا ينظر استئناف تشيلسي بشأن عقوبته بالمنع من إجراء التعاقدات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم نادي تشيلسي رسميًا استئنافًا بشأن عقوبة منعه من التعاقدات، حيث سيسمح له بإجراء صفقات خلال موسمي الانتقالات القادمين.

وقال الفيفا إنه وجد 29 خرقًا من أصل 92 حالة تم التحقق منها بخصوص تعاقدات تشيلسي، وذلك ما استدعى الاحتياج لوقت أكبر من أجل التحقيق.

وتضمنت الـ 29 حالة الحالية بيرتراند تراوري مهاجم نادي أوليمبيك ليون الفرنسي حاليًا، والذي لعب لتشيلسي حين كان صاعدًا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وتم تغريم تشيلسي وفقًا للعقوبة 460 ألف جنيه استرليني، في حين تم تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم 390 ألف جنيه استرليني.

وبناء على ذلك، فإن تشيلسي سيسمح له بإجراء تعاقدات خلال موسمي الانتقالات القادمين حتى يتم إعادة النظر مرة أخرى في أمور العقوبة.

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يذكر أن وثائق من موقع ميديا بارت الفرنسي في نوفمبر الماضي قد تسببت في فضح هذه التلاعبات التي أدت إلى توقيع هذه العقوبة على تشيلسي.