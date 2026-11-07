الفيفا يخفّف عقوبة الإيقاف على نجم الأرجنتين بسبب نهائي كأس العالم 2026

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حصل مدافع الأرجنتين وروما، ناويل مولينا، على دفعة معنوية كبيرة بعد موافقة الفيفا على تخفيض عقوبة الإيقاف الدولي الطويلة المفروضة عليه. وكانت العقوبة قد صدرت في الأصل عقب المشاهد الفوضوية التي أفسدت ختام نهائي كأس العالم 2026 في وقت سابق من هذا الصيف، والذي خسرته الأرجنتين أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي.

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نجاح استئناف مولينا

نجح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في مساعيه لتخفيف العقوبات التأديبية التي فُرضت على مولينا. وكان ظهير روما قد تعرض في البداية لإيقاف سبع مباريات وغرامة قدرها 77,000 دولار بسبب دوره في المشادة التي أعقبت الحدث الختامي للبطولة في إيست روثرفورد.

وبعد مراجعة رسمية للواقعة، قررت لجنة الاستئناف في الفيفا تخفيف عقوبة المدافع إلى الإيقاف أربع مباريات، مع خفض الغرامة أيضاً إلى 60,000 دولار.

طريق الخلاص

قطع مولينا بالفعل شوطاً كبيراً في قضاء مدة عقوبته بعيداً عن الملاعب. فقد غاب الظهير الأيمن عن انتصارات الأرجنتين الودية الثلاثة الأخيرة أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين في أكتوبر. ومع احتساب ثلاث مباريات بالفعل، لم يتبقَ له الآن سوى مباراة واحدة من إيقافه المعدل البالغ أربع مباريات.

ورغم تخفيف العقوبة، فقد استُبعد المدافع من قائمة الأرجنتين الأخيرة التي أعلنها ليونيل سكالوني في وقت سابق من هذا الأسبوع استعداداً للمباريات الدولية الودية في نوفمبر أمام الأوروجواي وكوستاريكا.

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الحضور في الدوري الإيطالي مستمر

وبينما خُففت عقوبة مولينا، فقد تم تثبيت إيقاف ليوناردو باريديس عشر مباريات وغرامته البالغة 90,000 دولار بسبب دوره في المشاجرة التي شهدها نهائي كأس العالم. ورغم أن اللاعبين ما زالا خارج الحسابات، فإن قائمة سكالوني لا تزال تعتمد بشكل كبير على مواهب الدوري الإيطالي الممتاز، إذ ضمت القائمة الأخيرة للأرجنتين سبعة ممثلين من الدوري الإيطالي بينما يتجاوز المنتخب أحداث الصيف.

ومن بين المستدعين زملاء مولينا في روما ليوناردو باليردي وماتياس سولي وسانتياجو كاسترو، ما يضمن بقاء الجيالوروسي ممثلين بشكل جيد. وينضم إليهم ثنائي كومو نيكو باز وماكسي بيروني، وماريانو ترويلو من بارما، وفرانكو ماستانتوونو من فيورنتينا لاستكمال كتيبة الدوري الإيطالي المكونة من سبعة لاعبين.

مستوى مولينا مع ناديه وسعي روما نحو اللقب

على صعيد الأندية، خاض مولينا 11 مباراة مع روما في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً في دوري أبطال أوروبا وصانعاً هدفين في الدوري الإيطالي. وقد ساعدت مستوياته الجيالوروسي على بناء موسم قوي، إذ يحتل روما حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط خلف المتصدر لاتسيو.