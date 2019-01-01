الفيفا يتمسك بزيادة عدد منتخبات مونديال قطر 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد على سعيه لزيادة منتخبات المونديال المقبل إلى 48 منتخب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سعيه لرفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32 منتخبًا، وذلك في اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد يوم الجمعة.

ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الأمر في اجتماع مجلس الفيفا في يونيو المقبل.

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وفي حال زيادة عدد المنتخبات إلى 48، فمن المتوقع إشراك دولة أخرى على الأقل في تنظيم المونديال مع قطر، ومن المرجح أن تكون الكويت أو سلطنة عُمان، وذلك في ظل العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين تلك الدولتين ودولة قطر.

في نفس السياق قدم الفيفا مقترحًا لزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقًا، بدلًا من 7 فرق حاليًا، ومن المقرر أن تقام البطولة كل أربعة أعوام بدلًا من كأس القارات، أي في العالم الذي يسبق المونديال.

النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي لاقت اعتراضًا كبيرًا من قبل صفوة أندية أوروبا من المقرر أن ترى النور في عام 2021.

كما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إدخال تقنية التحكيم بالفيديو "فار" في كأس العالم للسيدات.