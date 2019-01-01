الفيفا والاتحاد الآسيوي يُهنئان ياسر المسحل على رئاسة الاتحاد السعودي

الاتحاد تلقى اتصالًا هاتفيًا وخطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقيه اتصالات ورسائل تهنئة إلى الرئيس الجديد ياسر المسحل، بعد تزكيته رسميًا الأسبوع الماضي، كرئيس جديد.

وقال حساب الاتحاد السعودي الرسمي عبر تويتر أن الاتحاد تلقى اتصالًا هاتفيًا وخطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وأضاف أن الشيخ سلمان آل خليفة أكد على حرص الاتحاد الآسيوي على استمرار العلاقات القوية مه الاتحاد السعودي، من أجل الارتقاء بكرة القدم.

وأعلن رسميًا عن فوز قائمة المسحل، ليتولى رئاسة الاتحاد وتشمل قائمته خالد الثبيتي نائبا للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبدالله كبوها.

وكان المسحل المرشح الوحيد الذي تتطابق كافة الشروط على قائمته الانتخابية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق من يونيو الجاري استبعاد مرشحين آخرين.

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وفي نفس الصدد وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" رسالة تهنئة إلى ياسر المسحل، والتي أعرب فيها عن أمنيته لرئيس وأعضاء المجلس بالتوفيق في عملهم خلال الفترة المقبلة.