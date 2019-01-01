الفيصلي يكشف عن صفقة انتقال البيشي إلى الاتحاد

اتحاد جدة يعزز صفوفه استعدادًا لمباريات الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السعودي، التوصل لاتفاق لانتقال لاعبه عبدالعزيز البيشي إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم بالدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما قاله المدلج في تصريحات صحفية، أن البيشي سينضم لاتحاد جدة، عقب انتهاء انضمامه للمنتخب السعودي في كأس آسيا.

وكان البيشي من أفضل اللاعبين الذين ظهروا بمستوى طيب في الفترة الأخيرة وأصبح ضمن أهداف الكثير من الأندية السعودية.

ويرغب سلافين بيليتش، المدير الفني لاتحاد جدة لتدعيم صفوف الفريق للهروب من منطقة الهبوط في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكان البيشي قد انضم للفيصلي بداية الموسم الجاري، قادمًا من الشباب، حيث كان يمتد تعاقده مع الفيصلي حتى عام 2020.